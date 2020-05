Klimaatresolutie bij Shell opnieuw verworpen

Ze lijken vooral ALLEEN naar die doelstellingen te kijken bij Follow This/Me, whatever... Tuurlijk is Shell een fossiel georienteerd bedrijf, maar zolang de vraag naar olie op de wereld toe blijft nemen, dan liever door een bedrijf als Shell waar duurzaamheid in ieder geval verhoogd op de agenda komt dan dat ze ontmanteld worden zoals hier gesteld, waardoor er een vacuum ontstaat waar een ander met veel minder belang bij duurzaamheids ontwikkeling weer instapt. Dan ben je per saldo slechter uit.



Ik ben er redelijk van overtuigd dat je hand in hand MOET gaan met dit soort partijen, waarbij ze in ieder geval de klimaatdoelstellingen van Parijs nastreven. Dat beste jongetje van de klas spelen, spelen ze in mijn optiek al samen met enkele andere olieconglomeraten, maar het merendeel van dat soort bedrijven wereldwijd doet nog veel te weinig. Ik zou Shell graag juist een grotere vinger in de pap willen zien hebben, wat hun duurzaamheidskalender op zijn beurt weer beter financier en gezond kan maken. Dan komt dat groene karakter op termijn vanzelf wel boven.