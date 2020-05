'Goedkeuring toezichthouders grootste horde voor NIBC'

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: NIBC

AMSTERDAM (AFN) - Het verkrijgen van goedkeuring van toezichthouders is de grootste horde voor de overname van NIBC door investeerder Blackstone. Dat concluderen kenners bij ING nadat NIBC besloot voorafgaand aan de deal toch zijn dividend uit te keren om de deal te laten slagen.

De toezichthouders zullen hun besluit over de deal onder andere nemen op basis van een gedetailleerd plan voor de toekomst van NIBC. De bank heeft dat samen met Blackstone in februari samengesteld. Het probleem is dat kort daarna de situatie in de wereld sterk veranderde vanwege de coronacrisis waardoor het plan niet meer realistisch is, vindt ING. Daardoor is er een risico dat bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank (DNB) geen goedkeuring geeft, waarschuwen de marktvorsers.

Het is volgens de analisten ook nog de vraag of grootaandeelhouders JCF en Reggeborgh uiteindelijk akkoord gaan met de deal. Met hun zijn nu afspraken gemaakt dat zij het dividend voorlopig niet zullen innen. Voor hun zou de biedingsprijs van Blackstone hierdoor dus lager uitkomen. Volgens ING hangt er exclusief dividend een prijskaartje aan NIBC van in totaal bijna 1,3 miljard euro. Inclusief het dividend werd NIBC op zo'n 1,4 miljard euro gewaardeerd.

ING houdt vast aan zijn hold-advies met een koersdoel van 9,85 euro. NIBC stond dinsdag omstreeks 12.00 uur 13,1 procent hoger op 7,33 euro.