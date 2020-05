Duits beleggersvertrouwen in toekomst loopt verder op

Gepubliceerd op | Views: 897 | Onderwerpen: Duitsland

MANNHEIM (AFN) - Het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de economie is in mei verder toegenomen. Dat meldde onderzoeksinstituut ZEW. Door de coronacrisis is het oordeel over de huidige situatie wel somberder dan een maand eerder.

De ZEW-index, die het vertrouwen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op een stand van plus 51 tegen een plus van 28,2 een maand eerder. Daarmee steeg het vertrouwen sneller dan verwacht, want economen hielden in doorsnee rekening met een stand van plus 30.

De index die het vertrouwen in de huidige situatie meet, zakte verder in de min. Hier werd een stand van min 93,5 gemeten, tegenover 91,5 een maand eerder.