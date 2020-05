Bouwproductie eurozone fors lager door corona

Gepubliceerd op | Views: 717 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De bouwproductie in de eurozone is in maart met ruim 14 procent gedaald ten opzichte van de voorgaande maand vanwege de coronacrisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat.

Zowel bij infra-projecten als gebouwen zakte de productie, bijvoorbeeld omdat werkzaamheden werden stilgelegd of vertraging opliepen. In februari nam de bouwproductie in het eurogebied met een herziene 0,5 procent af. Voor de gehele Europese Unie werd een daling van de bouwproductie met 12 procent gemeten. Vooral in Frankrijk en Italië werden scherpe dalingen van de productie opgetekend.