'Meer waardecreatie bij NN verwacht'

AMSTERDAM (AFN) - Na de overdracht langlevenrisico's door een dochter van NN Group zal de verzekeraar naar verwachting nog meer ingrepen doen om de waarde van het bedrijf te verhogen. Dat schrijven analisten van KBC Securities. De kenners houden er rekening mee dat onder de nieuwe topman David Knibbe ook nieuwe fusies en overnames worden onderzocht door NN.

NN Life droeg in drie transacties het volledige langlevenrisico over bij in totaal circa 13,5 miljard euro aan pensioenverplichtingen in Nederland, aan Canada Life, Munich Re en Swiss Re.

Marktvorsers van KBC wijzen erop dat NN hiermee ook meer kapitaal vrij speelt, doordat het risicoprofiel wordt verlaagd. Ze vinden het daarnaast "geen kleine stap", omdat er in één klap drie overeenkomsten werden gesloten. Tegelijkertijd zijn ingrepen als deze nodig om gelijke tred te houden met concurrenten. Aangezien de pensioenenportefeuille van NN in totaal een omvang van 86 miljard euro heeft, dus er is volgens KBC nog veel meer te winnen.

KBC geeft een buy-advies voor NN bij een koersdoel van 35,50 euro. Het aandeel stond dinsdag omstreeks 11 uur 3,7 procent hoger op 26,13 euro.