AND: groei zwakker dan verwacht in eerste kwartaal

Gepubliceerd op | Views: 897

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (AFN) - AND International Publishers is in het eerste kwartaal naar eigen zeggen zwakker gegroeid dan verwacht, mede vanwege de coronacrisis. Dat meldde de maker van digitale landkaarten in een handelsupdate.

Volgens AND lag de omzet 100.000 euro lager dan een jaar eerder. Dat heeft volgens het bedrijf onder meer te maken met minder afgeleverde projecten dan een jaar eerder en de impact van corona op activiteiten. Wel is de orderontvangst tot dusver hoger dan vorig jaar.