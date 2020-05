AEX ziet openingswinst verdampen

Steeds meer particulieren stappen in. De beurs gaat voorlopig nog wel even omhoog.

Wanneer de beurs goed door gestegen is, gaan grote institutionele beleggers verkopen.

De beurs gaat daardoor zakken en particulieren die veel te laat ingestapt zijn, worden nerveus.

Als de beurs in korte tijd flink gedaald is, gaan de particulieren ook verkopen. Dan komt er een moment dat institutionele beleggers (de meest slimme belegger) weer kopen.

Het is een spel met heel veel emotie.