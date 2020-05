AEX ziet openingswinst verdampen

Gepubliceerd op | Views: 4.082

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zag dinsdag de openingswinst verdampen. Ook op de andere Europese beurzen liepen de eerdere winsten wat terug. Beleggers deden het rustig aan na de flinke opmars een dag eerder. De hoop op een coronavaccin bleef daarbij enige steun bieden aan de handel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 519,40 punten. De hoofdindex klom maandag bijna 4 procent. De MidKap won 0,1 procent tot 699,27 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt bleven vlak. Parijs verloor 0,7 procent.

De verzekeraars en banken NN Group, ASR, ING, ABN AMRO waren de grootste stijgers bij de hoofdfondsen op het Damrak met winsten tot 3 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een verlies van 2 procent.

Air France-KLM

In de MidKap sloot Air France-KLM de rij met een min van ruim 5 procent. Air France wil komende weken geleidelijk diverse binnenlandse en Europese vluchten hervatten, evenals sommige verbindingen naar overzeese gebieden van Frankrijk. De zustermaatschappij van het Nederlandse KLM hoopt zo eind juni weer ongeveer 15 procent van haar normale vluchtschema te kunnen aanbieden. Fitnessketen Basic-Fit (plus 1,9 procent) ging aan kop na een positief analistenrapport van RBC.

NIBC dikte ruim 8 procent aan bij de kleinere bedrijven. De Haagse zakenbank wil toch zijn dividend uitkeren ondanks de coronacrisis. Dat is nodig om de deal met de Amerikaanse investeerder Blackstone niet in de weg te zitten. Volgens de koper zou de financiering van de deal in gevaar komen als NIBC zijn dividend niet zou uitkeren. Met grote aandeelhouders Flowers & Co en Reggeborgh Invest is afgesproken dat zij voorlopig het dividend niet zullen innen.

Avantium

Chemiebedrijf Avantium werd 22,5 procent meer waard na het nieuws dat grote bedrijven als Coca Cola, Carlsberg en L’Oréal het project van afbreekbare papieren flesjes van Avantium steunen.

De Europese autofabrikanten lieten een gemengd beeld zien na een recorddaling van de Europese autoverkopen in april. De Duitse autobouwers Daimler, BMW en Volkswagen stegen in Frankfurt meer dan 1 procent. In Parijs zakte PSA, de eigenaar van Peugeot en Citroën, ruim 3 procent en Renault verloor dik 2 procent.

De euro was 1,0932 dollar waard tegen 1,0887 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omhoog na stevige opmars op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,2 procent tot 32,83 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 35,22 dollar.