Nieuwe voorzitter bij Accsys

AMSTERDAM (AFN) - Houtverwerkingsbedrijf Accsys Technologies wil Stephen Odell benoemen tot nieuwe voorzitter, als opvolger van Patrick Shanley.

Odell zal de functie van voorzitter overnemen na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in september. Hij zal voorlopig als niet-uitvoerend directeur in dienst treden bij Accsys. Odell heeft jarenlang bij autoconcern Ford Motor gewerkt, in verschillende bestuursfuncties.