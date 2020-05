'AEX verder omhoog na forse winstbeurt'

De huizenmarkt heeft nog weinig last

van de coronacrisis.Sinds half maart

zijn er iedere week 2500 tot 3000

huizen verkocht via NVM-makelaars.Dat

is ongeveer net zoveel als voor de

coronacrisis.



Volgens de makelaarsvereniging komt dat

mogelijk doordat de rente nog steeds

laag staat.Bovendien worden er in dit

seizoen doorgaans veel huizen

verkocht,zegt de NVM.





Gunstig voor ABN als grootste hypotheek verstrekker van dit Land .