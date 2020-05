'Akkoord universiteiten en Elsevier over publiceren artikelen'

Om wetenschappelijke artikelen te kunnen inzien gebruik ik vaak sci-hub.tw/ Het is me niet helemaal duidelijk of dit (il-)legaal is.Ik snap dat publicaties geld kosten, maar meestal worden ze van AtotZ gemaakt door de wetenschappers zelf, die weer worden gesubsidieerd uit publieke middelen. De uitgevers doen niet veel meer dan copiëren.Ik heb een zelfde probleem met Normbladen. Elk product heeft er mee te maken, de normen zijn heel vaak Europees vastgesteld, het zijn een soort wetten.Bij matrassen, schroeven, autoveiligheid, brandstofverbruik, etcetera worden overal normnummers genoemd. Maar als je de normen wilt inzien moet je ze kopen wegens de verkwanselde publicatie'rechten'.Erg raar: ieder word geächt de norm/wet te kennen, maar om achter de inhoud te komen is wel. Ik vind dit een groteske demonstratie van onbehoorlijk bestuur vanuit de Overheid.