Moeder Douwe Egberts bevestigt komst naar Amsterdamse beurs

AMSTERDAM (AFN) - JDE Peet's, het bedrijf achter koffiemerk Douwe Egberts, verwacht binnen enkele weken naar de beurs in Amsterdam te gaan. Voor de beursgang geeft het bedrijf nieuwe aandelen uit, waarmee naar verwachting 700 miljoen euro aan nieuw kapitaal wordt opgehaald.

Naast de uitgifte van nieuwe aandelen, maken ook bestaande aandeelhouders hun belang in het koffie- en theebedrijf te gelde. Zakenkrant Financial Times meldde eerder dat JAB Holdings met de hele beursgang 2 miljard euro wil ophalen. Die opbrengst wordt gebruikt om schulden van JDE Peet's af te betalen.

JDE Peet's is ontstaan nadat moederbedrijf JAB Holdings de Nederlandse koffiebrander Jacobs Douwe Egberts Group (JDE) samenvoegde met het Amerikaanse koffiebedrijf Peet's. Naar omzet gemeten ontstond daarmee 's werelds grootste bedrijf dat zich puur op de verkoop van koffie en thee richt, stelt JDE Peet's in zijn aankondiging van de beursgang. Zo was de vorig jaar verkochte hoeveelheid thee en koffie goed voor zo'n 130 miljard kopjes van de warme dranken.