Helft aandeelhouders NSI kiest voor stockdividend

Gepubliceerd op | Views: 525

AMSTERDAM (AFN) - Aandeelhouders van NSI die goed zijn voor een belang van ruim 51 procent in het vastgoedbedrijf hebben ervoor gekozen het dividend over 2019 in aandelen te ontvangen. Daarvoor zijn 322.352 nieuwe aandelen uitgegeven.

NSI keert een slotdividend uit van 1,12 euro per aandeel. Door ook de mogelijkheid van een winstuitkering in aandelen te bieden, is NSI in staat 10,8 miljoen euro in de kas te houden voor verdere investeringen.