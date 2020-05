Krimp productie industrie Japan door crisis

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De productie in de Japanse industrie is in maart gekrompen met 3,7 procent vergeleken met een maand eerder, vanwege de coronacrisis. Dat meldde de Japanse overheid op basis van definitieve cijfers.

Daarmee zwakte de productie verder af, want in februari was al een krimp met 0,3 procent te zien. Op jaarbasis ging de industriële productie in Japan met 5,2 procent omlaag. Vanwege de pandemie werden veel Japanse fabrieken stilgelegd, waaronder in de omvangrijke auto-industrie in het land.