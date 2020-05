Dochter NN draagt langlevenrisico's over

Gepubliceerd op | Views: 169

DEN HAAG (AFN) - NN Life, een dochterbedrijf van verzekeraar NN Group, heeft drie transacties afgerond om het volledige langlevenrisico over te dragen bij in totaal circa 13,5 miljard euro aan pensioenverplichtingen in Nederland. Dit zal de blootstelling van NN aan het langlevenrisico verminderen.

De transacties zijn aangegaan met herverzekeringsmaatschappijen Canada Life, Munich Re en Swiss Re. De risico-overdracht gaat in per 1 januari 2020 en de herverzekeringsovereenkomsten lopen door totdat de portefeuille is afgelopen.

Met de stappen worden de risico's gedekt die samenhangen met het beleid van meer dan 200.000 gepensioneerden en gezinsleden. De langlopende herverzekeringsovereenkomsten hebben geen impact op de dienstverlening en garanties die NN aan haar polishouders verstrekt. Wel versterken ze de kapitaalpositie van NN.