Wall Street staat flink hoger

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten vrijdag behoorlijke winsten zien, nadat de sessie donderdag ook al positief werd afgesloten. De rust op Wall Street lijkt daarmee wat teruggekeerd na de politieke ophef rondom president Donald Trump eerder deze week. Beleggers verwerkten vrijdag onder meer resultaten van tractorbouwer Deere en voedingsmiddelenbedrijf Campbell Soup.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,7 procent hoger op 20.815 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,8 procent in de plus op 2385 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won ook 0,8 procent tot 6101 punten.

Deere (plus 7,7 procent) schaarde zich bij de winnaars in New York. De tractorbouwer schroefde zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar flink op. Afgelopen kwartaal profiteerde het bedrijf van de aantrekkende vraag naar onder meer tractors en maaidorsers, met name in Zuid-Amerika.

Campbell Soup stond 2,2 procent lager, nadat het de boeken had geopend. Het bedrijf stelde onder meer de omzetverwachting voor het hele jaar naar beneden toe bij. Toeleverancier aan de chipindustrie Applied Materials won 0,4 procent na cijfers. Zowel de winst als omzet van het bedrijf steeg naar recordhoogte.

Foot Locker werd door beleggers flink lager gezet. De cijfers van de verkoper van schoenen over de afgelopen periode waren slechter dan analisten hadden verwacht. Het aandeel Foot Locker stond 16 procent in het rood.

Verder wist uitzendorganisatie Manpower de aandacht van beleggers op zich gericht na de aankondiging van Google om een zoekmachine voor banen op te zetten. Waar Europese branchegenoten als Randstad en Adecco op de beurzen in respectievelijk Nederland en Zwitserland moesten inleveren, gold dit echter niet voor Manpower in New York. Het aandeel van de uitzender stond tussentijds 0,7 procent hoger.

De euro noteerde 1,1199 dollar, tegen 1,1193 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 1,8 procent hoger op 50,25 dollar en Brent steeg 1,9 procent tot 53,48 dollar.