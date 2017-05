Gepubliceerd op | Views: 131 | Onderwerpen: Nederland

LONDEN (ANP) - Nederland behoudt bij kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) het hoogst mogelijke rapportcijfer: AAA. Dat betekent dat S&P het zeer onwaarschijnlijk acht dat leningen aan de Nederlandse staat niet kunnen worden terugbetaald.

In een rapport onderstreept S&P vrijdag dat de sterke economische prestaties van Nederland ook goed zijn voor de schatkist. Voor de komende twee jaar voorziet S&P verdere economische groei en verbetering van de staatskas.

Het vooruitzicht voor de kredietwaardigheid van Nederland is en blijft stabiel. Dat wil zeggen dat S&P er niet van uitgaat dat er op korte termijn iets zal veranderen aan de AAA-beoordeling.

Werkloosheid

Voor dit jaar voorziet S&P een economische groei met 2 procent, waar eerder rekening werd gehouden met een plus van 1,5 procent. Een jaar later zal de groei van het bruto binnenlands product iets zijn afgevlakt tot 1,7 procent.

Verder zal volgens S&P de werkloosheid dit jaar dalen naar circa 5 procent van de beroepsbevolking. Dat was een jaar eerder nog 6 procent. De inflatie zal dit jaar en volgend jaar uitkomen op gemiddeld 1,5 procent, zo is de verwachting.

Hoge schulden

Wel wijst S&P op de relatief hoge schulden van Nederlandse huishoudens. Ook is de economie van Nederland sterk afhankelijk van handelspartners en daarmee kwetsbaar voor externe factoren. S&P doelt onder meer op de onrust rondom de brexit-procedure of het toenemende protectionisme in veel landen.

De gevolgen van de brexit voor de Nederlandse economie zullen volgens S&P vanaf 2019 voelbaarder worden.