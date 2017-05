Autowasser BOB Autowas gaat naar NPEX

Gepubliceerd op | Views: 143

AMSTERDAM (AFN) - BOB Autowas krijgt een notering op het handelsplatform NPEX. Dat bleek vrijdag.

De onderneming wil 2,5 miljoen euro ophalen met een obligatie-uitgifte. Het schuldpapier, van 1000 euro per stuk, heeft een looptijd van maximaal zes jaar, een rente van 7 procent per jaar en een coupon van 5,84 euro per maand. De inschrijving sluit, onder voorbehoud van verkorting of verlenging van de inschrijvingstermijn, op 3 juli.

BOB Autowas is actief in Nederland en op Curaçao, en wil verder groeien.