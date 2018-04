Topvrouw Mattel na ruim een jaar weer weg

Gepubliceerd op | Views: 86

EL SEGUNDO (AFN) - Mattel-topvrouw Margo Georgiadis vertrekt om topvrouw te worden bij Ancestry, een bedrijf dat zich bezighoudt met dna-onderzoek en stambomen. Georgiadis werd in februari vorig jaar aangesteld en moest het kwakkelende speelgoedbedrijf weer op de rails krijgt. Eerder werkte ze onder meer op verschillende hoge posities bij Google.

Ynon Kreiz, die sinds vorig jaar in het bestuur zit bij de Barbie-maker, volgt Georgiadis volgende week op. Kreiz is ook de beoogd president-commissaris. Hij had die dubbelrol ook bij Maker Studios tot dat bedrijf werd overgenomen door Disney.

Mattel opent volgende week de boeken over het eerste kwartaal.