Van der Sar stapt niet op bij Ajax

AMSTERDAM (AFN) - Edwin van der Sar is niet van plan op te stappen bij Ajax. ,,Erik blijft de trainer en ik de directeur", zei hij vlak voor het thuisduel van zijn club met VVV-Venlo voor de camera van de NOS.

Van der Sar staat ernstig onder druk omdat Ajax voor het vierde jaar op rij met lege handen staat. Hij was dit seizoen verantwoordelijk voor de aanstelling en het snelle ontslag van Marcel Keizer. Ook de benoeming van Erik ten Hag als hoofdtrainer is nog niet goed uitgepakt bij de enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland.

Van der Sar noemt het 'pijnlijk' dat Ajax ook dit seizoen geen prijs pakt. ,,Op dit moment hebben we met Erik ten Hag niet de aansluiting naar PSV gevonden waarop we hoopten. We hebben tot nu toe onvoldoende ontwikkeling gezien op het veld", erkende de algemeen directeur. ,,We hangen de toekomst van een trainer niet op aan wel of geen kampioenschap. We willen progressie zien en met elkaar werken aan de speelstijl en het succes."