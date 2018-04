Gepubliceerd op | Views: 1.671

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Deutsche Bank heeft eind maart per ongeluk 28 miljard euro overgemaakt. Dat bedrag, veel meer dan de bedoeling was, werd naar een rekening bij een clearinghuis gestort. Dat is een bedrijf dat aandelentransacties afwikkelt.

De fout werd snel ontdekt en weer teruggedraaid, bevestigde de bank nadat een bron de zaak aan persbureau Bloomberg had gemeld.

Deutsche Bank onderzoekt nu hoe de fout heeft kunnen gebeuren. De betaling had door een intern controlesysteem tegengehouden moeten worden. Deutsche Bank heeft daar veel nadruk op gelegd, nadat de bank in 2014 in verlegenheid was gebracht door een aantal foutieve betalingen.

Betaalfouten komen wel vaker voor. Het is vooral de omvang van de fout die opvalt. De beurswaarde van Deutsche Bank ligt met ongeveer 24 miljard euro lager dan het overgeboekte bedrag.