Geen aandelen koning in Koninklijke bedrijven

DEN HAAG (AFN) - Koning Willem-Alexander heeft geen aandelen in bedrijven die het predicaat Koninklijk hebben. Dat valt sinds donderdag te lezen op de website van het Koninklijk Huis. Het impliceert ook dat de koning geen aandelen bezit van Koninklijke Shell, waarover sinds jaar en dag in binnen- en buitenland verhalen, geruchten en berichten circuleerden.

Dat hij geen aandelen bezit is geen recente ontwikkeling, aldus een toelichting van de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat de tekst nu is geplaatst, is,, om onduidelijkheid te voorkomen in verband met vragen die er over opkwamen''.

Eind januari zei PvdA-Kamerlid Henk Nijboer naar aanleiding van de discussie over de rol van Shell bij de gaswinning in Groningen en de afhandeling van de daarmee samenhangende schade, dat de koninklijke familie openheid van zaken moest geven over eventuele belangen in de oliemaatschappij. Bij een recent bezoek voor de VN aan Nigeria werd zelfs koningin Máxima in de media aangemerkt als 'de grootste aandeelhouder van Shell'. Ze zou haar aandelen hebben geërfd van schoonmoeder koningin Beatrix.

Relatie

Het predicaat Koninklijk kan onder meer worden verleend aan bedrijven, instellingen en stichtingen als teken of symbool van waardering en vertrouwen van de koning ,,tegenover de ontvanger en wil niet zeggen dat het betrokken bedrijf leverancier is of een andere relatie heeft met het Koninklijk Huis. De koning bezit ook geen aandelen van bedrijven die het predicaat Koninklijk mogen voeren'', aldus de aangepaste tekst.

Van de koning en eerder van de koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix, is vaak gezegd en geschreven dat zij groot aandeelhouder waren van Shell. Toen wettelijk werd bepaald dat aandeelhouders die meer dan vijf procent van een bedrijf bezaten, dat moesten opgeven en de Oranjes bleven buiten beeld, verstomden de berichten echter niet.

Bedrijven die het predicaat 'Koninklijk' wensen, moeten minstens honderd jaar bestaan alvorens ze een aanvraag kunnen indienen. Koninklijk zijn onder meer Ahold, DSM, Gazelle, Grolsch, KLM, KPN, Philips, Schiphol en Shell.