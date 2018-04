Nieuwe fase in strijd om staalbedrijf Essar

Gepubliceerd op | Views: 624 | Onderwerpen: staal

MUMBAI (AFN/BLOOMBERG) - Essar Steel moet een bod van staalgigant ArcelorMittal op de onderneming beoordelen. Dat heeft een rechtbank in India besloten. Ook een concurrerend bod moet onder de loep worden genomen.

De top van staalconcern ArcelorMittal vocht een bieding op doelwit Essar, van een consortium onder leiding van het Russische VTB Capital, onlangs aan. Volgens het in Amsterdam genoteerde concern was het bod van VTB en de zijnen niet rechtsgeldig. Onder meer de familie achter het failliete Essar zou onderdeel uitmaken van het consortium bij de eerste biedingsronde. Volgens de wet in India is het voor eigenaren van firma's die bankroet zijn niet toegestaan om op onderdelen uit de boedel te bieden.

Ook het consortium met VTB werd echter in een eerste ronde afgewezen door de schuldeisers van Essar en ging in beroep.