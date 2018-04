ondanks overname perikelen van 40 miljard in de pharma en

Goede prestaties van bedrijven en buyback programs en hoge dividend uitkeringen, vinden de goeroes het maar ondermaats en sommigen noemen het zelfs in lijn van verwachting.



(p.s.: Als je als adviseur wordt ingehuurd om Unilever activiteiten te verkopen om daarna te schrijven dat inkopen van aandelen tw 6 miljard in lijn van verwachting is (?), dan heb je of inside informatie of je blaast te hoog van de toren).



Anyway, volgende week, zullen de goeroes weer draadje erbij pakken en krijgen we weer voor onze kiezen.



Inflatie angst.

rente verhoging.



Volgende week wordt het ook wat minder met het weer, dus zal de AEX ook weer somberder zijn of gaan wij ze allemaal verrassen ??