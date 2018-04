Topman DSM op leiderschapslijst Fortune

Gepubliceerd op | Views: 492

AMSTERDAM (AFN) - Topman Feike Sijbesma van DSM staat als enige Nederlander in de lijst 'The World's 50 Greatest Leaders' in 2018 van het Amerikaanse blad Fortune. De bestuurder is terug te vinden op plek 44.

Sijbesma wordt onder meer geroemd in het bijeenbrengen van andere bestuurders in programma's die goed zijn voor ,,mens en planeet'', specifiek als medevoorzitter van de Carbon Pricing Leadership Coalition.

De lijst van Forbes wordt aangevoerd door de studenten van scholen die opkomen tegen het wapengeweld in de Verenigde Staten. Op nummer twee staan Bill en Melinda Gates als oprichters van de Bill and Melinda Gates Foundation. De derde plek wordt gevoerd door de #MeToo-beweging. Ook Tim Cook van Apple staat op de lijst.