Bonden: ook in mei stakingen bij Air France

Ongelofelijk kortzichtig. Het bedrijf verliest geld omdat er niet gevlogen wordt, verliest klanten omdat je erop moet kunnen vertrouwen dat je op je bestemming aankomt, en uiteindelijk verliest het geld omdat er meer salaris bij moet. Dan kunnen er geen nieuwe vliegtuigen worden gekocht, en dat wordt weer drama als de olieprijs omhoog gaat. De baten van de hoogtij moeten echt in kostenbesparingen worden gestoken, want in de volgende recessie is het anders helemaal klaar.