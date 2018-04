'Wall Street kijkt naar kwartaalcijfers'

Gepubliceerd op | Views: 605

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York lijken donderdag zonder grote uitslagen te gaan openen. Beleggers verwerken wederom een grote hoeveelheid kwartaalcijfers van onder meer Procter & Gamble (P&G), Alcoa, American Express en Philip Morris.

Procter & Gamble presenteerde een iets hogere omzet, maar dat was vooral het gevolg van gunstige wisselkoerseffecten. Het verzorgingsmiddelenconcern trok ook de aandacht met de aangekondigde overname van de divisie voor consumentenproducten van het Duitse Merck ter waarde van 3,4 miljard euro. Die vormt volgens P&G een strategische aanvulling op zijn eigen zelfzorgproducten.

Tabaksproducent Philip Morris rapporteerde een lagere kwartaalwinst dan vorig jaar, maar scoorde beter dan kenners hadden verwacht. Ook vermogensbeheerder Blackstone kwam met cijfers. De investeerder meldde onder meer een record aan beheerd vermogen.American Express staat naar verwachting een koersstijging te wachten. Het creditcardbedrijf meldde voor afgelopen kwartaal een flink hogere winst. De verwachtingen voor het hele boekjaar zijn daarom naar boven bijgesteld. Ook aluminiumproducent Alcoa overtrof in het eerste kwartaal de verwachtingen over zijn winstgevendheid, waardoor de koers voorbeurs aanzienlijk steeg.

Amazon Prime

Amazon had goed nieuws over Amazon Prime. Die abonnementsvorm voor bezorgdiensten, streaming-tv en muziek heeft voor het eerst meer dan 100 miljoen klanten. Voorbeurs stond het aandeel van het bedrijf tot 2 procent in de plus.

Voor chipmakers lijkt het een moeilijke handelsdag te worden, nadat het Taiwanese TSMC, 's werelds grootste toeleverancier van chips, met zwakke vooruitzichten kwam. Branchegenoten AMD, Nvidia en Intel stonden ook in de min. Mogelijk deelt Facebook hun ook een klap uit met de aankondiging zelf chips te willen produceren.

Woensdag liet Wall Street een verdeeld beeld zien. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 24.748,07 punten, terwijl de breder samengestelde S&P 500 met 0,1 procent steeg tot 2708,64 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,2 procent vooruit tot 7295,24 punten.