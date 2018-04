Bedrijvigheid Philadelphia groeit iets sterker

Gepubliceerd op | Views: 215

PHILADELPHIA (AFN) - De industriële bedrijvigheid rond de Amerikaanse stad Philadelphia is in april iets sterker gegroeid. Dat blijkt uit cijfers die de Federal Reserve van Philadelphia naar buiten heeft gebracht.

De zogeheten Philly Fed-index, die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam uit op 23,2, tegen 22,3 in maart. Economen rekenden in doorsnee op een stand van 21.

Maandag bleek juist nog dat de bedrijvigheid in de regio rond New York minder sterk was in april. Die zogeheten Empire State-index zakte deze maand naar 15,8, van 22,5 in maart.