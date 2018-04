China wil meer concessies bij overname NXP

Gepubliceerd op | Views: 234 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese autoriteiten willen meer concessies van het Amerikaanse chipbedrijf Qualcomm voordat goedkeuring wordt gegeven aan de overname van de Nederlandse branchegenoot NXP Semiconductors. China vreest dat de overname negatieve gevolgen kan hebben voor eigen bedrijven en de technologiemarkt onder meer vanwege de patenten die het gecombineerde bedrijf zou bezitten.

Bronnen hadden eerder al gemeld dat de Chinese overheid meer bescherming wil voor lokale bedrijven voordat groen licht wordt gegeven aan de deal. Volgens het Chinese ministerie van Handel trok Qualcomm eerder deze week zijn verzoek tot goedkeuring in en werd een herzien voorstel ingediend. Dit zal de komende tijd worden bestudeerd.

Oorspronkelijk was het de bedoeling de overname ter waarde van meer dan 40 miljard dollar eind 2017 af te ronden. De deadline voor afronding van de deal is nu opgeschoven tot 25 juli. Als er dan nog geen groen licht is uit China dan zal Qualcomm een betaling van 2 miljard dollar doen aan NXP, zoals eerder was afgesproken.