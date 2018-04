Ook Allergan aast op Shire

quote: fred12345 schreef op 19 apr 2018 om 15:16:

De koers van Shire is inmiddels al meer dan 25% opgelopen, dus het vet is van de soep.

De koers van Shire is inmiddels al meer dan 25% opgelopen, dus het vet is van de soep.

Maar er zitten nog balletjes in ;-)))25% premie is niks in farmaceutisch landschap!