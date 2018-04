Allergan gaat niet bieden op Shire

Gepubliceerd op | Views: 2.037

LONDEN (AFN) - De Amerikaanse farmaceut Allergan is niet van plan een bod uit te brengen op zijn Iers-Amerikaanse branchegenoot Shire. Dat heeft het bedrijf officieel gemeld. Eerder had Allergan bevestigd belangstelling te hebben voor Shire nadat daar geruchten over rondgingen, maar gaf Allergan aan dat die belangstelling zich nog in een vroeg stadium bevond.

Het besluit is goed nieuws voor het Japanse Takeda dat al drie keer een bod uitbracht op Shire in de afgelopen weken. Die werden door Shire allemaal verworpen omdat het bedrijf vond dat het meer waard is dan de ongeveer 60 miljard dollar die Takeda bood. Shire staat wel open voor verdere gesprekken.

Reuters had al eerder gemeld dat Takeda met een voorstel richting Shire was gekomen. Het Japanse concern zei dat de gesprekken met Shire doorgaan. Het zou gaan om een van de grootste buitenlandse overnames door een Japans bedrijf ooit. Een aankoop van Shire zou de positie van Takeda op het gebied van middelen tegen maag- en darmkwalen en aandoeningen aan het zenuwstelsel versterken.

Shire verkocht maandag nog zijn oncologiedivisie voor 2,4 miljard dollar aan de Franse branchegenoot Servier. Die divisie was vorig jaar goed voor een omzet van 262 miljoen dollar en heeft behandelingen tegen vormen van kanker.