Flinke daling Britse winkelverkopen

Gepubliceerd op | Views: 668 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De detailhandelsverkopen in Groot-Brittannië zijn in maart flink gedaald, met name doordat het winterweer ervoor zorgde dat mensen minder de deur uitgingen om bijvoorbeeld te winkelen. Dat meldde het Britse statistiekbureau.

De winkelverkopen gingen met 1,2 procent omlaag op maandbasis. Dat is twee keer zo sterk als economen gemiddeld hadden verwacht. De verkoop van kleding ging duidelijk omlaag, net als de omzet van supers. De verkoop van autobrandstof zakte meer dan 7 procent omdat veel mensen thuisbleven vanwege de zware sneeuwval in grote delen van Groot-Brittannië. Wel ging de onlineverkoop flink omhoog.