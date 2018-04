'Foodretail bij Sligro onder de maat'

Gepubliceerd op | Views: 473

AMSTERDAM (AFN) - Het is goed dat Sligro zich op de groothandelsactiviteiten gaat richten, want de prestaties van het Foodretail-deel van het bedrijf waren afgelopen kwartaal niet echt om over naar huis te schrijven. Dat stellen analisten van KBC Securities. Op het gebied van Foodretail kon Sligro niet aan hun verwachtingen voldoen.

Bij Foodservice waren de prestaties wel in lijn met de voorspellingen van de marktkenners. Het viel wel op dat de daling van volumes aan exportpartijen hier in een hoger tempo gaat dan door Sligro zelf was verwacht. Maar volgens KBC Securities heeft dat geen gevolgen voor de prognoses die de analisten al eerder hadden opgesteld.

Het groothandelsbedrijf verkocht onlangs zijn supermarktketen Emté aan branchegenoten Jumbo en Coop, voor 410 miljoen euro. De partijen verwachten de deal in de loop van dit jaar af te ronden.

KBC merkt op dat Sligro ook nog een belang van 45 procent in supermarktketen SPAR heeft. In combinatie met de nog te behalen synergievoordelen uit de eerdere overname van de drankengroothandel van Heineken levert dat een koersdoel op van 51 euro. De analisten handhaven hun koopadvies voor Sligro.

Het aandeel stond donderdag in de vroege handel 0,6 procent in de min op 42,95 euro.