AMSTERDAM (AFN) - De cijfers van Arcadis zijn teleurstellend. De omzet komt overeen met de verwachtingen, maar de operationele marge en winst vielen lager uit dan gedacht, aldus KBC Securities in een reactie op het handelsbericht van het advies- en ingenieursbureau.

KBC merkt op dat het positief is dat in Noord-Amerika betere resultaten zijn behaald, terwijl in Zuid-Amerika quitte werd gedraaid, maar de andere resultaten waren minder dan verwacht. Verder bleef de verbetering van het werkkapitaal en de schuld overeind, maar is hier geen versnelling te zien. Daarnaast had architectuurdochter CallisonRTKL een zwak kwartaal. KBC heeft een hold-advies voor Arcadis met een koersdoel van 13,50 euro.

ING gaf aan dat de autonome omzetgroei van 3 procent redelijk is, maar dat de winstgevendheid een focuspunt blijft gezien de gedaalde marge. Een zorg is de negatieve autonome groei voor CallisonRTKL, wat mogelijk kan leiden tot een lagere verkoopprijs voor het onderdeel. Daarnaast zal de verkoop van de Braziliaanse energiebezittingen veel tijd in beslag nemen en kan het duren tot in 2019 voordat dit proces is afgerond. Al met al ziet ING nog niet de vooruitgang waarop gehoopt wordt en is het bericht van Arcadis dan ook negatief. ING heeft een buy-advies en een koersdoel van 21 euro.

Positief

Kepler Cheuvreux liet weten dat de cijfers zwakker zijn dan gedacht. Voor de lange termijn blijft Kepler Cheuvreux positief over het herstel van Arcadis, maar op de korte termijn blijft het de vraag hoe snel en tegen welke kosten dossiers zoals de verkoop van CallisonRTKL en de Braziliaanse bezittingen gesloten kunnen worden.

Het aandeel verloor omstreeks 09.55 uur 8,5 procent tot 15,85 euro. Daarmee was Arcadis met afstand de grootste daler in de MidKap.