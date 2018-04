Zaak oude Van Lanschot-kredieten blijft spelen

Gepubliceerd op | Views: 301

AMSTERDAM (AFN) - Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen heeft nog altijd geen duidelijkheid over de verkoop van een bundel oude kredieten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft de nieuwe eigenaar verboden om bijbehorend onderpand te veilen tot is bepaald in hoeverre de leningen nu wel of niet zijn overgedragen, meldt het Het Financieele Dagblad op basis van een nog niet gepubliceerd arrest.

Van Lanschot verkocht in 2015 voor 400 miljoen euro aan zakelijke vastgoedleningen aan Promontoria, een dochter van investeringsmaatschappij Cerberus. Het ging daarbij om leningen waarbij een betalingsachterstand was ontstaan en die ondergebracht waren bij de afdeling Bijzonder Beheer.

Eerder is al vastgesteld dat de contractoverdracht niet rechtsgeldig was. Nu ging het erom of klanten die hebben meegewerkt met de overdracht, deze daarmee hebben bekrachtigd. Het hof oordeelt van niet en verwijst de zaak voor een bodemprocedure door naar de rechtbank, aldus het FD.

Van Lanschot zegt in de krant zich niet te kunnen vinden in de uitkomst. ,,Maar het arrest is gewezen in kort geding en bevat dus een voorlopig oordeel. Verdere beoordeling is nu aan de rechtbank.''