'Aandeleninkoop Unilever geruststellend'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het aandeleninkoopprogramma van maximaal 6 miljard euro dat Unilever heeft aangekondigd is ,,geruststellend, maar wel in lijn met de verwachtingen''. Dat meldde Morgan Stanley in een reactie.

Naast de aandeleninkoop liet Unilever weten dat het dividend met 8 procent wordt verhoogd. Een deel van de opbrengsten van de verkoop van de spreaddivisie zal worden aangewend om deze kosten te dekken. Unilever meldde verder dat de onderliggende omzetgroei uitkwam op 3,4 procent, wat overeenkomt met de consensus van analisten. Morgan Stanley stelt dan ook dat afgelopen kwartaal weinig opzienbarend was voor het was- en levensmiddelenconcern.

Analisten van ING (buy) wijzen er op dat de markt rekende op een aandeleninkoop ter waarde van circa 4,5 miljard euro. Ze wijzen er daarbij op dat de groei bij alle divisies te danken was aan volumegroei.

Het aandeel Unilever stond donderdag omstreeks 09.35 uur 2,2 procent lager op 45,20 euro.