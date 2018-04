Arcadis en Unilever zakken op Damrak

Helaas is de berichtgeving van IEX uiterst subjectief:



Quote:



Postmarkt



PostNL raakte 4 procent kwijt. Het bedrijf wil dat de postmarkt wordt geconsolideerd. Door de samenvoeging van spelers op de markt blijven postdiensten behouden voor de consument, zei topvrouw Herna Verhagen tegen De Telegraaf.



De 4 procent daling heeft niets te maken met de uitspraak van Mw. Verhagen.

Het aandeel ging vandaag Ex Dividend (0,17) en daarmee is de koers zelfs na correctie van de dividendbelasting nog altijd ruim 1 procent hoger dan de slotkoers van gisteren.



IEX, graag wat genuanceerde berichtgeving graag!!