Nestlé schroeft omzet op

VEVEY (AFN) - Het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé is in de eerste drie maanden van dit jaar op een hogere omzet uitgekomen doordat het bedrijf wereldwijd meer van zijn producten aan de man bracht. Wel werd de omzetgroei geremd door negatieve wisselkoerseffecten.

De totale omzet ging met 1,4 procent vooruit tot 21,3 miljard Zwitserse frank (17,7 miljard euro) in vergelijking met een jaar eerder. De autonome groei (exclusief wisselkoersen, overnames en desinvesteringen) was 2,8 procent, vooral door een hoger verkoopvolume. Nestlé verhoogde in alle regio's zijn verkoop van bijvoorbeeld babyvoeding, KitKat-chocolade, Nespresso-koffie, Perrier-bronwater en Felix-kattenvoer.

Nestlé hield vast aan de verwachtingen voor heel 2018, waarbij wordt gerekend op een autonome groei van 2 tot 4 procent en een verbetering van de onderliggende winstmarge.