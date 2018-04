Resultaat Wereldhave Belgium iets omhoog

Gepubliceerd op | Views: 379

VILVOORDE (AFN) - Wereldhave Belgium heeft de winst in het eerste kwartaal opgevoerd, ondanks een terugval van de huurinkomsten. Dat meldde de dochteronderneming van het in Amsterdam genoteerde Wereldhave in een handelsbericht.

Het bedrijf zette een nettoresultaat uit kernacitiviteiten in de boeken van 1,39 euro per aandeel, tegen 1,36 euro per aandeel in het eerste kwartaal van 2017. De huurinkomsten zakten daarbij van 12,9 miljoen euro naar 12,6 miljoen euro. Die daling komt vooral door de recente verkoop van het gebouw Madou in Brussel en het wegvallen van huurinkomsten voor het parkeergebouw van het winkelcentrum Shopping I in Genk.

De waarde van de vastgoedportefeuille lag eind vorig jaar nog op een kleine 854 miljoen euro. Na het eerste kwartaal gaat het om dik 877 miljoen euro. Volgens Wereldhave is dat vooral te danken aan extra investeringen voor de uitbreiding van het winkelcentrum Les Bastions in Doornik.