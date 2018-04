'Drukke cijferdag op beurzen'

Gepubliceerd op | Views: 1.741

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs begint donderdag waarschijnlijk licht hoger. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine winsten openen. Beleggers maken zich op voor een drukke cijferdag. Op het Damrak kwamen onder meer levensmiddelenconcern Unilever, advies- en ingenieursbureau Arcadis en groothandelsbedrijf Sligro met resultaten.

Unilever boekte een omzet in het eerste kwartaal van 12,6 miljard euro. De onderliggende omzetgroei bedroeg 3,4 procent. Het bedrijf kondigde tevens aan voor maximaal 6 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen en het kwartaaldividend te verhogen met 8 procent. De verwachting van een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent in 2018 bleef gehandhaafd.

Arcadis behaalde in het eerste kwartaal een lagere omzet vanwege negatieve wisselkoerseffecten. Op eigen kracht groeiden de opbrengsten bij de onderneming wel. Ook de operationele winst ging omlaag. Het bedrijf handhaafde zijn verwachting dat de omzet dit jaar zal groeien en de winstgevendheid verbetert.

Overnames

Sligro zette in het eerste kwartaal bijna 8 procent meer om dan in dezelfde periode vorig jaar. Het groothandelsbedrijf profiteerde daarbij vooral van overnames. Ook viel de goede omzetweek voorafgaand aan Pasen dit keer in het eerste kwartaal.

NSI kwam ook met een handelsbericht. Het vastgoedbedrijf zag zijn huurinkomsten in het eerste kwartaal dalen. Dat kwam vooral doordat er panden zijn verkocht. NSI handhaafde de doelstellingen en de prognose van een winst per aandeel van 2,35 euro tot 2,45 euro in 2018.

PostNL wil dat de postmarkt wordt geconsolideerd. Door de samenvoeging van spelers op de markt blijven postdiensten behouden voor de consument, zei topvrouw Herna Verhagen in een gesprek met De Telegraaf.

Advieswijziging

Het aandeel Heineken zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. De analisten van DZ Bank verlaagde het beleggingsadvies voor de bierbrouwer.

SnowWorld liet weten de publicatie van zijn halfjaarcijfers naar voren te halen. Met de vervroeging wil de uitbater van skihallen aandeelhouders de gelegenheid geven de meest recente informatie tot zich te nemen voor de deadline van het overnamebod van Alychlo op 8 mei.

De Europese beurzen sloten woensdag met winst. De AEX-index klom 0,4 procent hoger tot 553,35 punten en de MidKap steeg 0,9 procent tot 809,22 punten. De beurzen in Parijs en Londen wonnen tot 1,3 procent. Frankfurt steeg uiteindelijk een fractie. Op Wall Street bleven de koersuitslagen beperkt.

De euro was 1,2368 dollar waard, tegen 1,2372 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent in prijs tot 68,76 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 73,85 dollar per vat.