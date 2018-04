Overnames stuwen omzet groothandel Sligro

Gepubliceerd op | Views: 502

VEGHEL (AFN) - Sligro heeft in het eerste kwartaal bijna 8 procent meer omgezet dan in dezelfde periode vorig jaar. Het groothandelsbedrijf profiteerde daarbij vooral van overnames. Ook viel de goede omzetweek voorafgaand aan Pasen dit keer in het eerste kwartaal.

De totale opbrengsten bedroegen 722 miljoen euro, tegen 669 miljoen euro een jaar eerder. Op het gebied van Foodservice was sprake van een plus van bijna 13 procent. Sligro heeft afgelopen jaar onder meer de drankengroothandel van Heineken ingelijfd. Andere overnames die de omzet vooruithielpen waren die van de Belgische horecagroothandel ISPC en kerstcadeaubedrijf Tintelingen. Exclusief het effect van de overnames nam de totale omzet van Sligro met 0,7 procent af.

Het groothandelsbedrijf verkocht onlangs juist weer zijn supermarktketen Emté aan branchegenoten Jumbo en Coop, voor 410 miljoen euro. Bij de overname zijn circa 6200 medewerkers betrokken, die samen goed zijn voor 2700 voltijdsbanen. Zij gaan allemaal mee naar de nieuwe eigenaars. De partijen verwachten de deal in de loop van dit jaar af te ronden.

Schaalgrootte

Sligro zocht al langer naar alternatieven voor zijn kwakkelende supermarktbedrijf, dat de afgelopen jaren bij gebrek aan schaalgrootte gestaag marktaandeel verloor. Bij Emté nam de omzet afgelopen kwartaal ook weer licht af.

Het viel verder op dat de daling van volumes aan exportpartijen op het gebied van Foodservice in een hoger tempo gaat dan was verwacht. ,,Bij deze ontwikkeling zal de afname van deze volumes op jaarbasis ruim het dubbele zijn van de eerder afgegeven inschatting'', stelt Sligro.

Het bedrijf onthield zich van een concrete voorspelling van de halfjaarresultaten. Volgens Sligro staat de eerste helft van het jaar vooral in het teken van het integreren van de overgenomen Heineken-activiteiten en het afronden van de Emté-deal.