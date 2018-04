Winst- en omzetgroei voor farmaceut Novartis

Gepubliceerd op | Views: 398

BASEL (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Zwitserse farmaceut Novartis heeft afgelopen kwartaal de winst en omzet zien groeien. Dat bleek uit een handelsbericht van het concern, waar topman Vas Narasimhan zijn eerste verslagperiode aan het roer stond.

Novartis zette een kleine 3 miljard dollar aan winst in de boeken. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder nog zo'n 2,7 miljard dollar. De opbrengsten dikten aan tot 12,7 miljard dollar, van ruim 11,5 miljard dollar een jaar terug.

De onderneming rekent er op dit jaar weer de resultaten te laten groeien, na drie vrij zware jaren op rij. Daarbij rekent het sterk op hartmedicijn Entresto, psoriasismedicijn Cosentyx en borstkankermedicijn Kisqali. Novartis hield donderdag vast aan zijn in januari uitgesproken jaarprognose.