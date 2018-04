Minder huurinkomsten voor vastgoedbedrijf NSI

Gepubliceerd op | Views: 225

HOOFDDORP (AFN) - Vastgoedbedrijf NSI heeft zijn huurinkomsten in het eerste kwartaal zien dalen ten opzichte van een jaar eerder. De winst per aandeel, berekend volgens de EPRA-methode, ging wel een kleine 2 procent omhoog naar 0,58 euro, blijkt uit een handelsbericht van de verhuurder van kantoorvastgoed.

Bruto kwam er ruim 21 miljoen euro aan huurinkomsten binnen, ongeveer een tiende minder dan in het eerste kwartaal van 2017. Dat kwam vooral doordat er panden zijn verkocht. De leegstand in de kantorenportefeuille van NSI was met bijna 19 procent verder iets hoger dan eind vorig jaar.

NSI vindt dat het jaar goed begonnen is. Het bedrijf heeft het merendeel van zijn schulden inmiddels kunnen herfinancieren. Dat laat twee belangrijke doelstellingen over voor de rest van 2018: het terugbrengen van de leegstand en voortgang met het aankopen en verkopen van panden. NSI zegt er vertrouwen in te hebben dat beide zaken wel gaan lukken.

De onderneming had eerder al een prognose voor de winst per aandeel in heel 2018 uitgesproken, van 2,35 euro tot 2,45 euro. NSI vindt het nog te vroeg in het jaar om die voorspelling te herzien. Het bedrijf denkt net als afgelopen jaren uiteindelijke een dividend te kunnen uitkeren van 2,16 euro per aandeel.