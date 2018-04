Arcadis voelt wisselkoerseffecten

Gepubliceerd op | Views: 562

AMSTERDAM (AFN) - Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft in het eerste kwartaal een lagere omzet behaald vanwege negatieve wisselkoerseffecten. Op eigen kracht groeiden de opbrengsten bij de onderneming wel, zo bleek donderdag.

De netto-omzet daalde met 5 procent tot 599 miljoen euro op jaarbasis. Daarbij schraapten negatieve valuta-effecten door de sterkere euro 8 procent van de omzet af. Autonoom dus exclusief wisselkoersen, desinvesteringen en overnames steeg de omzet met 3 procent. In het eerste kwartaal van 2017 was nog een autonome krimp van 1 procent te zien.

De operationele winst (ebitda) ging met 10 procent omlaag tot 47 miljoen euro. Dat kwam naast wisselkoersen ook door een iets lagere marge vanwege minder werkdagen in Europa en een margedaling bij andere segmenten. Arcadis handhaafde zijn verwachting dat dit jaar de omzet zal groeien en de winstgevendheid verbetert.

Geplande verkoop

Arcadis gaf verder aan dat er goede vooruitgang wordt gemaakt met de geplande verkoop van architectuurdochter CallisonRTKL. Het bedrijf is bezig de markt te polsen voor de verkoop. Overigens moet nog een definitief besluit worden genomen over de desinvestering van CallisonRTKL.

Daarnaast stelde Arcadis dat in de tweede helft van dit jaar wordt begonnen met een verkoop van alle Braziliaanse energiebezittingen. In maart kwam ABN AMRO nog met een kritisch rapport over de financiële risico's die Arcadis zou lopen met die Braziliaanse bezittingen. De koers van Arcadis ging na dat rapport van ABN fors onderuit.

Vorige maand kondigde Arcadis aan Sarah Kuijlaars te willen benoemen tot nieuwe financieel directeur. Haar nominatie zal worden voorgelegd op de aandeelhoudersvergadering op 24 april. Kuijlaars komt van de Britse vliegtuigmotorenfabrikant Rolls-Royce.