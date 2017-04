Winst- en omzetdaling voor American Express

Gepubliceerd op | Views: 65

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - American Express heeft heeft zijn winst en omzet in het eerste kwartaal zien terugzakken. De creditcardmaatschappij, die het sinds halverwege vorig jaar zonder zijn voormalige belang in Costco Wholesale moet doen, wist wel te profiteren van toegenomen koopjesgedrag van zijn klanten. Veel creditcardhouders zwaaiden vaker met hun pasje.

De opbrengsten gingen op jaarbasis met 2 procent omlaag tot 7,9 miljard dollar. Gecorrigeerd voor het wegvallen van de lucratieve activiteiten van Costco en de impact van wisselkoerseffecten, groeide de omzet echter met 7 procent. Onder de streep hield American Express 1,2 miljard dollar over. Dat was minder dan de 1,4 miljard dollar van een jaar eerder, maar meer dan waar analisten door de bank genomen rekening mee hielden.