Core Lab profiteert van activiteiten in VS

AMSTERDAM (AFN) - Core Laboratories (Core Lab) heeft afgelopen kwartaal meer omzet en winst in de boeken gezet. De in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie profiteerde vooral van zijn toegenomen activiteiten in de Verenigde Staten.

De opbrengsten bedroegen 157,8 miljoen dollar. Dat was 5,5 procent meer dan een kwartaal eerder en 2,7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral op het gebied van Production Enhancement werd er in de Verenigde Staten veel meer omzet gegenereerd, mede dankzij toegenomen gebruik in de markt van nieuwe technologie van Core Lab.

De nettowinst ging op kwartaalbasis met dik 14 procent omhoog tot 17,7 miljoen dollar. De winst per aandeel kwam daarmee uit op 0,40 dollar. Core Lab rekent erop dat de omzetgroei in het tweede kwartaal zal aanhouden. Onder de streep zal dan naar verwachting een winst per aandeel van 0,48 tot 0,52 dollar resteren.