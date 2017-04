Verlies en omzetdaling voor TomTom

Gepubliceerd op | Views: 1.157

AMSTERDAM (AFN) - TomTom is in het eerste kwartaal in de rode cijfers gedoken, terwijl de omzet nog steeds onder druk stond. Vooral de consument liet de Amsterdamse navigatiedienstverlener in de steek. De verkoop van navigatiekastjes voor in de auto ging opnieuw stevig omlaag.

TomTom zag de omzet met 2 procent dalen tot 213 miljoen euro. De verkoop aan consumenten zakte met een zesde tot 98 miljoen euro. De inkomsten uit de zakelijke markt groeiden niet sterk genoeg om dat te compenseren. Wel wordt daarop meer winst behaald. Ondanks de daling van de totale omzet, verbeterde de brutomarge van 57 naar 62 procent.

Onder de streep kwam TomTom evenwel 4,6 miljoen tekort, waar het een jaar eerder nog 4,8 miljoen winst maakte. Dat is mede te wijten aan de kosten die het bedrijf maakte voor de overname van Autonomos, een Duitse start-up op het gebied van zelfstandig rijden.