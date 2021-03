'Snel akkoord met andere verzekeraar over failliet Conservatrix'

UTRECHT (ANP) - Curatoren van de failliete levensverzekeraar Conservatrix hebben goede hoop dat ze in het tweede kwartaal van dit jaar een partij vinden waar verzekeringen van gedupeerde klanten kunnen worden ondergebracht. Ze zien een "reële kans" dat daar na maart afspraken over kunnen worden gemaakt met een andere verzekeraar, zo schrijven ze in hun tweede faillissementsverslag.

Eerder gaven curatoren al aan dat het grootste deel van de aanspraken van de circa 45.000 gedupeerde polishouders, samen goed voor zo'n 70.000 verzekeringen, kunnen worden gehonoreerd. Minstens 70 procent van de beloofde uitkeringen zullen worden overgemaakt, zo verwachten ze. Om dit mogelijk te maken, is het volgens de curatoren de beste optie om de portefeuille bij een andere verzekeraar onder te brengen.

Conservatrix werd in december op verzoek van De Nederlandsche Bank failliet verklaard. De financiële instelling voldeed al langer niet aan de financiële eisen die wettelijk aan verzekeraars worden gesteld. Zo was de graadmeter die aangeeft hoeveel vermogen de verzekeraar heeft om op de lange termijn aan zijn verplichtingen te voldoen, eind 2019 zwaar negatief. Een ultieme reddingspoging haalde niets uit.

In het faillissementsverslag gaan de curatoren ook in op juridische procedures tegen de voormalige eigenaar van Conservatrix, Greg Lindberg. De Amerikaan werd vorig jaar veroordeeld tot het betalen van een dwangsom van 150 miljoen euro aan Conservatrix, omdat hij tegen de afspraken in geen kapitaal bijstortte toen de solvabiliteit van de verzekeraar te sterk daalde. Lindberg, die op dit moment een celstraf in de VS uitzit wegens omkoping van een toezichthouder, ging in beroep.