AFM en Fraudehelpdesk waarschuwen voor malafide beleggingen

HILVERSUM (ANP) - Door de lage bankrentestand is er een groeiende interesse in het beleggen van privékapitaal. Het gevolg is echter ook dat steeds meer mensen slachtoffer worden van beleggingsfraude. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Fraudehelpdesk waarschuwen daarom in een nieuwe campagne voor malafide beleggingsaanbieders.

Beleggingsfraude via onder meer nepadvertenties is explosief toegenomen, vertelt Marloes Kolthof van Fraudehelpdesk in het programma Meldpunt, dat vrijdagavond om 19.15 uur bij omroep MAX op NPO 2 wordt uitgezonden. "Beleggingsfraude wordt steeds gemakkelijker, doordat de criminelen gebruik maken van gelikte websites. Het gemiddelde schadebedrag per gedupeerde is hoog: 33.000 euro gemiddeld."

De AFM maakt zich in het bijzonder zorgen om de handel in zogenoemde contracts for difference (CFD’s). Dat zijn complexe beleggingsproducten met veel risico, waarbij wordt gespeculeerd op de stijging of daling van een valuta- of aandelenkoers.

"Het aantal meldingen over misleiding bij de handel in CFD’s kent een sterke groei. Het gaat om illegale aanbieders zonder vergunning, maar ook om aanbieders met een vergunning uit een ander land", zegt Wilbert Kelkensberg van AFM tegen Meldpunt. Het verlies kan soms oplopen tot honderdduizenden euro's. "Mensen worden misleid. Ze krijgen vaak geen gedegen uitleg over de werking en de risico’s van het beleggingsproduct. Deze verkoop verloopt veelal telefonisch waarbij verkopers tegen de regels in advies geven. Daarbij wordt verzwegen dat zij er op uit zijn zoveel mogelijk winst te maken en een belang hebben bij het verlies van de klant."

Waar in 2018 nog geen 6 miljoen euro aan beleggingsfraude werd gemeld, was dat vorig jaar 13 miljoen euro, meldt de Fraudehelpdesk. Ruim een kwart van de meldingen over beleggingsfraude komt van gedupeerden die 65 jaar of ouder zijn. Bij hen was het schadebedrag ook hoger dan gemiddeld, namelijk 44.000 euro per slachtoffer.