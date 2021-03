Waddenfonds koopt vergunningen garnalenvissers op

LEEUWARDEN (ANP) - Het Waddenfonds stelt 10 miljoen euro beschikbaar om vergunningen van garnalenvissers in het Waddengebied op te kopen. Tegelijkertijd wordt 6,5 procent van de visserijgebieden in de Waddenzee gesloten voor de garnalenvisserij.

Overheden en visserij- en natuurorganisaties hebben hierover in het Convenant Viswad afspraken gemaakt. Het doel van de regeling is om de druk van de garnalenvisserij in de Waddenzee te verminderen, zodat het bodemleven de kans krijgt zich te herstellen. Daarnaast moet het opkopen van vergunningen de resterende vissers meer perspectief bieden in de niet gesloten gebieden.

"We investeren in natuurontwikkeling en bescherming van de Waddenzee, dat is het belangrijkste", licht voorzitter Cees Loggen van het Waddenfonds toe. Tegelijkertijd "bieden we de garnalensector ook een duurzamer perspectief op inkomsten".

Het Waddenfonds is in 2007 opgericht voor een periode van twintig jaar. In totaal besteedt het fonds in die periode 600 miljoen euro om de kwetsbare natuur in het Waddengebied te versterken, maar ook de plaatselijke economie.